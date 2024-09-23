موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري

الكونفدرالية، اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للموسم الجاري 2024 – 2025.

قرعة مجموعات الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تجري قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المحتمل أن تشهد القرعة صداما مصريا بعد تأهل فريقي الزمالك والمصري بجانب احتمالية حدوث صدام جزائري بين اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني.

ومن المقرر أن يضم المستوى الأول الزمالك حامل اللقب ونهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية وسيمبا التنزاني بجانب اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية في النسخة قبل الماضية.

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك

نهضة بركان المغربي

سيمبا التنزاني

اتحاد العاصمة الجزائري

أسيك الإيفواري

المصري

الصفاقسي التونسي

الرياضي القسنطيني الجزائري

لواندا سول الأنغولي

الملعب المالي

إنييمبا النيجيري

جاراف السنغالي

برافوس الأنغولي

أورابا يونايتد البوتسواني

بلاك بولز الموزمبيقي

ستيلينبوش الجنوب أفريقي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتماد الجوائز المالية للأندية المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

قائمة الجوائز المالية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025

وجاءت الجوائز المالية لبطولة الكونفدرالية على النحو التالي:

الفائز بالبطولة: يحصل على 2 مليون دولار

الوصيف: يحصل على مليون دولار

كل فريق مشارك في نصف النهائي: يحصل على 750 ألف دولار

كل فريق مشارك في ربع النهائي: يحصل على 550 ألف دولار

صاحب المركز الثالث في كل مجموعة: يحصل على 400 ألف دولار

صاحب المركز الرابع في كل مجموعة: يحصل على 400 ألف دولار.

الدور التمهيدي: 50 ألف دولار لكل ناد.