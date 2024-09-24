الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربي مشترك

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

أكد  محمد جبران وزير العمل، على أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربى، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحا على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة، وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية.

وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الداعمة أيضا لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة،للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية،كما أشار إلى موقف مصر الثابت تجاه "الحق الفلسطيني"،في تحرير  الأرض،وتقرير المصير، ومواجهة ممارسات الاحتلال.

 

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء،جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران  عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، وذلك بمشاركة قيادات المجلس فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بصفتها الراعية للاتحاد، وخرفي ربيعة رئيس المجلس الجزائري  ورئيس الاتحاد، وموسى أيوب شتيوي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد المجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين،وكذلك ممثلي المجلس من بلدان المغرب وموريتانيا ولبنان.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية،وكذلك القضايا المشتركة،والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد،و المزمع عقده بالأردن شهر نوفمبر المقبل

خلال اللقاء تقدم المشاركون بخالص التهنئة إلى وزير العمل محمد جبران على ثقة القيادة السياسية،وتعيينه وزيرا للعمل في مصر،مؤكدين على جهوده ودوره في تعزيز العمل المشترك في مجالات العمل على المستوى العربي والدولي.

جدير بالذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، والهيئات المماثلة،هو منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز ونشر والحفاظ على ثقافة الحوار بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات،وتشجيع الدول العربية على إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المجالس الإقتصادية القضايا العربية توفير فرص العمل فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية فرص العمل للشباب محمد جبران وزير العمل منظمة العمل العربية وزير العمل

مواد متعلقة

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

هل يجوز تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي؟ وزارة العمل تجيب

وزارة العمل توفر وظائف للمصريين في البوسنة والهرسك.. توضح خطوات التسجيل الإلكتروني.. وتحذر الراغبين في العمل بالخارج من النصب

وزارة العمل تُسلم وثائق صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الأقصر

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

منوعات

المزيد

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية