وزير العمل يوجه بسرعة صرف تعويضات للعمال ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالمنيا، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المصابين ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحور بسمالوط شمال المنيا.

حيث تم نقل 16 مصابا حتى الآن من عمال الزراعية الذين يعملون باليومية، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الوزير جبران، في توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها..

وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجه الوزير بخالص المواساة إلى أسر الضحايا،داعيا لهم بالشفاء العاجل..