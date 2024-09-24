الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يقرر ترحيل سوريين لخطورتهما على الأمن العام

وزير الداخلية يقرر
وزير الداخلية يقرر ترحيل شخصين يحملان الجنسية السورية لخطورت

 وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ترحيل شخصين يحملان الجنسية السورية لخطورتهما على الأمن  العام.

قـرار وزارة الداخلية رقم 1660 لسنة 2024

وتضمن نص القرار “وزارة الداخلية قـرار رقم 1660 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27/8/2024 بشأن طلب إبعاد اثنين سوريى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: محمد عبد المنعم الزمو (سورى الجنسية - مواليد 1/1/1995)، عبد العزيز عبد المنعم الزمو (سورى الجنسية - مواليد 25/1/1999)”. 

 

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامى

وكلف وزير الداخلية،  مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الادارة العامة للجوازات والهجرة وزارة الداخلية قرار وزارة الداخلية سورى الجنسية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامى

بدء مراسم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير

12 سيارة إطفاء تشارك فى إخماد حريق مخزن بالحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي

ضبط صاحب شركة غسل 40 مليون جنيه في الإسكندرية حصيلة تجارة النقد الأجنبى

الداخلية: تواجد أمني مكثف بمحيط المدارس والجامعات تزامنا مع بدء العام الدراسي

تحرير 30 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بقصر النيل

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

منوعات

المزيد

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية