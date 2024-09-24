وزير الداخلية يقرر ترحيل سوريين لخطورتهما على الأمن العام

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ترحيل شخصين يحملان الجنسية السورية لخطورتهما على الأمن العام.

قـرار وزارة الداخلية رقم 1660 لسنة 2024

وتضمن نص القرار “وزارة الداخلية قـرار رقم 1660 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27/8/2024 بشأن طلب إبعاد اثنين سوريى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: محمد عبد المنعم الزمو (سورى الجنسية - مواليد 1/1/1995)، عبد العزيز عبد المنعم الزمو (سورى الجنسية - مواليد 25/1/1999)”.

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.