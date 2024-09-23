الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامى

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على الحريق الذي نشب بمدينة الإنتاج الإعلامى، دون حدوث إصابات.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى، وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما انبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحي الشعبى"، وامتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير، ونتج عن ذلك إحتراق الديكور محل البلاغ. 

وبسؤال مسئول مناطق التصوير الخارجى أيد ما جاء بأقوالهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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