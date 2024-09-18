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حوادث

بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا

الجوازات
الجوازات

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا بعد فقدها الفترة السابقة.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1608 لسنة 2024


وتضمن نص القرار ؛وزارة الداخلية قـرار رقم 1608 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم صالح محمد صالح وآخرهم  لورين رضا جيمى).

 

الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا 

 

أسماء طالبى رد الجنسية المصرية تضمنت:  صالح محمد صالح الدقهلية 26/3/1964،  توحيد هاشم عبد الرازق الإسكندرية 1/1/1981، أحمد فتحى سعد الإسكندرية 22/8/1985، محمد طلعت أبو النضر الإسكندرية 18/7/1985،  محمود حمدى حسين القليوبية 5/1/1984،  عمر طارق محمد الجيزة 18/5/1995،عمرو السيد مختار الغربية 14/7/1982،هشام عثمان محمد الغربية 16/2/1984،  سامح محمد محمد القاهرة 8/12/1979،  محمد بحر خليل القاهرة 28/10/1959، هند على محمد القاهرة 11/7/1976،  لورين رضا جيمي ألمانيا 11/3/1995.

 

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