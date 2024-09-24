شرطة مدرسة السعيدية تفرض هيبة الانضباط على الطلاب في الأيام الأولى للدراسة (فيديو)

شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم، انتشارًا كثيفًا لشرطة المدرسة أمام البوابة وفناء المدرسة، وذلك في خطوة استباقية لضمان انطلاق عام دراسي جديد بنظام وانضباط.

وقد قامت الشرطة المدرسية بدور محوري في تنظيم دخول الطلاب، والتأكد من التزامهم بارتداء الزي المدرسي الموحد، والظهور بمظهر لائق يتناسب مع بيئة المدرسة. كما حرصت على تنظيم صفوف الطلاب خلال الطابور الصباحي، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بالقواعد المدرسية.

الشرطة المدرسية تتابع التزام الطلاب بالزي الموحد في السعيدية

وشملت الجهود التي بذلتها الشرطة المدرسية التأكد من حلاقة شعر الطلاب بطريقة مهذبة، وعدم ارتداء الحظاظات والسلاسل أو اصطحاب الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وذلك تماشيًا مع لائحة الانضباط المدرسي. وقد تم توجيه النصح والإرشاد للطلاب المخالفين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المدرسية.