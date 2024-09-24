الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شرطة مدرسة السعيدية تفرض هيبة الانضباط على الطلاب في الأيام الأولى للدراسة (فيديو)

طلاب الشرطة المدرسية
طلاب الشرطة المدرسية بالسعيدية، فيتو
ads

شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، صباح اليوم، انتشارًا كثيفًا لشرطة المدرسة أمام البوابة وفناء المدرسة، وذلك في خطوة استباقية لضمان انطلاق عام دراسي جديد بنظام وانضباط.

وقد قامت الشرطة المدرسية بدور محوري في تنظيم دخول الطلاب، والتأكد من التزامهم بارتداء الزي المدرسي الموحد، والظهور بمظهر لائق يتناسب مع بيئة المدرسة. كما حرصت على تنظيم صفوف الطلاب خلال الطابور الصباحي، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بالقواعد المدرسية.

الشرطة المدرسية تتابع التزام الطلاب بالزي الموحد في السعيدية

وشملت الجهود التي بذلتها الشرطة المدرسية التأكد من حلاقة شعر الطلاب بطريقة مهذبة، وعدم ارتداء الحظاظات والسلاسل أو اصطحاب الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وذلك تماشيًا مع لائحة الانضباط المدرسي. وقد تم توجيه النصح والإرشاد للطلاب المخالفين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المدرسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنوب الجيزة التعليمية جنوب الجيزة مدرسة السعيدية الثانوية مدرسة السعيدية الطابور الصباحي الشرطة المدرسية الزي المدرسي الموحد الانضباط المدرسي إدارة جنوب الجيزة التعليمية

مواد متعلقة

مبادرة "بداية لبناء الإنسان"، تفاصيل الحصة الأولى بالعام الدراسي الجديد بالجيزة (فيديو وصور)

تكريم طالبات الجيزة الأوائل في أول يوم دراسي بمدرسة الشهيد علي أحمد فهمي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

هل يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل بدء خفض الفائدة؟

توغل روسي في المجال الجوي لليابان، والمقاتلات تتدخل بالصواريخ

انفجارات قوية في شمال حيفا وانطلاق صافرات الإنذار

يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

إغلاق جميع أسواق ومدارس مدينة سودانية بسبب تفشي الكوليرا

بعد أزمة ارتفاع سعر البيض، توفير فرص عمل للسيدات لبيع الأعلاف بالبحيرة والجيزة

السلسلة والكاب وقصات الشعر، أبرز المخالفات في مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة (فيديو)

منوعات

المزيد

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية