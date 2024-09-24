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أخبار مصر

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

منع طالب من الدخول،
منع طالب من الدخول، فيتو

 شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، واقعة مثيرة للجدل بعد منع طالب من دخول المدرسة بسبب عدم مطابقة قصة شعره للائحة الداخلية للمدرسة.

وأوقف أحد الموظفين بالمدرسة طالبا أثناء دخوله إلى مدرسة السعيدية مهددا إياه بالفصل إذا لم يغير قصة شعره ويلتزم بالزي الموحد وقواعد الانضباط المدرسي، ثم سمح له بالدخول بعد أن وعده الطالب أنه سيقوم بحلاقة شعره ويأتي غدا ملتزما بالقواعد.

وأكدت إدارة المدرسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على الانضباط المدرسي والهوية الموحدة للمؤسسة التعليمية، وأن اللائحة الداخلية للمدرسة تنص صراحة على الالتزام بقواعد معينة فيما يتعلق بقصات الشعر.

مدرسة السعيدية تفرض قواعد صارمة للزي المدرسي وقصات الشعر 

وأوضحت مصادر مطلعة داخل المدرسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الإدارة لتحسين الانضباط العام بين الطلاب، وخلق بيئة تعليمية أكثر جدية وتركيزًا، وقد تم توعية الطلاب داخل المدرسة بالقواعد المطلوبة للزي المدرسي وقصات الشعر، وتم تكليف المعلمين بالإشراف على تطبيق هذه القواعد.

وأكد أحد المسؤولين بالمدرسة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس مجرد تطبيق قواعد شكلية، بل هو غرس قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب، وتعويدهم على الالتزام باللوائح والقوانين.

وأضاف أن الإدارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه القواعد على جميع الطلاب دون استثناء.

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