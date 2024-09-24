الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أبو غالب في الجيزة

تصادم سيارتين بطريق
تصادم سيارتين بطريق منشأة القناطر، فيتو

وقعت مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق الصحراوي بقرية  أبو غالب بدائرة مركز  منشأة القناطر، نتج عنها إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ملاكي أخرى أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على 5 أشخاص، إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ملاكي آخرى أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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مركز منشأة القناطر غرفة عمليات الجيزة حادث تصادم

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