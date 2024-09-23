الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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الماس الكهربائي كلمة السر في حرائق الإنتاج الإعلامي وستوديوهات الهرم والعدل جروب (صور وفيديو)

ماس كهربائي وراء
ماس كهربائي وراء حرائق استديوهات التصوير،فيتو

 

ماس كهربائي.. كلمه السر.. وراء الحرائق التي تعرضت لها عدد من استديوهات التصوير الخارجية بمدينة الإنتاج الاعلامي بداخلها وخارجها لأشهر المسلسلات والافلام السينمائية والتي نتج عنها خسائر مادية وإصابات بشرية، وآخرها حريق ديكورات فيلم الحب كله الذي التهمت النيران  كافة تجهيزاته، قبل ساعات من بدء تصويره  الذي كان مقررا غدا الثلاثاء.

 

وفي التقرير التالي نبرز أشهر الحرائق التي التهمت كبري الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها بشبرامنت والهرم ، والذي تبين من التحقيقات أن السبب ماس كهربائي..

تفاصيل حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

 

أكد اللواء أحمد أبو الفضل مدير أمن مدينة الإنتاج الإعلامي أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بالحي الشعبي.

وأوضح أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بسبب تحمص الخشب المبني به الاستديوهات الخارجية داخل الحي من أشعة الشمس لأنها  مبنية منذ فترة جعلها تحترق بشكل سريع.

وأكد اللواء أبو الفضل أن المعمل الجنائي يبدأ معاينته للحريق فور انتهاء أعمال الحماية المدنية للوقوف على ملابسات الحريق.
 

وقال إن الحريق وقع داخل الحي الشعبي علي مساحة فدانين، وتم  التهام  كافة محتويات المباني داخل الحي  ولم يمتد من الحي الشعبي للأحياء المجاورة  ونفى وجود أي إصابات أو امتداد الحريق خارج الحي الشعبي.


وأضاف اللواء في تصريح خاص لـ فيتو أن وزارة الداخلية دفعت بـ20 سيارة إطفاء نجحت في محاصرة النيران ومنعت امتدادها للاستوديوهات الأخرى من التصوير الخارجي والقنوات الفضائية 
وقال إن قوات الحماية المدنية تقوم الآن بعمليات التبريد حاليا. 

 

 

حريق  بديكور مسلسل "ألف ليلة وليلة بمدينة الإنتاج الاعلامي

 

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة على حريق  بديكور مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة في مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأسفر الحريق عن عدد محدود من الإصابات بالاختناق، وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية لها بالمركز الطبي بالمدينة، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وتم  اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ومن التحريات الأولية تبين السبب ماس كهربائي.

حريق داخل أستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية التهم العقارات المجاورة وديكور مسلسل المعلم
 

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة باشتعال حريق داخل أستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ والتي امتدت للعقارات المجاور الاستديو ونتج عنها حريق بالشقق السكنية والتهام  ديكورات مسلسل المعلم داخل الاستديو، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسبب ماس كهربائي.

 

حريق استديو العدل جروب بشبرامنت علي مساحة 5 أفدنة  ووقوع مصابين

وكشفت المعاينة الأولية، أن حريق نشب في أحد الاستديوهات الكبيرة التابعة للعدل جروب  على مساحة 5 أفدنة عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة أبو النمرس وكافح رجال الحماية المدنية الحريق وتمت السيطرة عليه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن النيران اندلعت بسرعة كبيرة بسبب ماس كهربائي،وانتشرت بسبب الديكورات والمعدات الموجودة داخل أستوديو الأهرام، كما طال الأشجار والنخيل المنتشر داخل سور الأستوديو ما تسبب في اشتعال النيران بشكل كبير، ونتج عنها وقوع مصابين وهم: رجب شحاتة، أمين شرطة بالمطافئ، وسمير تركي، أمين شرطة بالمطافئ، وهاني إبراهيم، فرد مطافئ، أكبرهم 55 عامًا، فضلًا عن السيدتين  سمية عبدالعال، وفاطمة عبدالعال، والفتاة الشابة فريدة أحمد زايد، والشباب الـ5: مرتاح السيد أبوالسعود، وعبدالرحمن رمضان، وعلي سيد رمضان، ومحمد عصام، ومحمد أحمد فتحي، والرجل الأربيعني هاني إبراهيم.
 

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بمدينة الإنتاج الاعلامي الحرائق فيلم الحب كله

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