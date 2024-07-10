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حوادث

أبلغت أهله بزواجهما السري،تجديد حبس المتهم بحرق زوجته في المرج

اشعل النار بجسد زوجته،فيتو
اشعل النار بجسد زوجته،فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهم بقتل زوجته حرقًا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه،أشعل النار بجسد زوجته عن طريق مادة حارقة "تنر" في المرج، بسبب إبلاغها لأهله بزواجهما السري، وأدى ذلك إلى غضب أهله عليه فاستشاط غيظًا من زوجته التي قرر الانتقام منها.

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وتبين من التحريات أن المجني عليها كانت متزوجة من قبل زوجها المتهم حيث إن لديها ابنتين وعقب انفصالها تعرفت على المتهم وتزوجته بعد أن اتفقا على عدم إبلاغ أهله تجنبًا رفضهم لها بسبب أولادها فطلبت منه أخبارهم بالزواج منها إلا أنه كان يتهرب ويرفض.

كما أضافت التحريات أن المجني عليها أخبرت أهل زوجها بزواجه فانقلبوا عليه واستاؤوا من الأمر وغضبوا عليه فعاتب المتهم زوجته على فعلتها فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت إلى قيام المتهم بحرقها بمادة تنر وأشعل النار في جسدها.

تم نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة وعقب مرور يومين لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته حرقًا على إثر خلافات نشبت بينهم تطورت إلى قيام المتهم بإلقاء مادة حارقة "التنر" وقام بإشعال النيران بها، لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة متأثرة بما أصابها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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