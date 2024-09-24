الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نعارض غزوا بريا إسرائيليا للبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

الحرب فى لبنان، عبرت الخارجية الأمريكية عن معارضتها للغزو البري الإسرائيلي للبنان.

وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن الغزو البري للبنان سيسهم في تقليل التوتر بالمنطقة".

وأكد: "واشنطن تعمل جاهدة منذ أيام لإيجاد حل دبلوماسي لتصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني"، مضيفًا "من المهم للجميع أن يأخذوا التحضيرات الإسرائيلية على محمل الجد".

وتابع: "التركيز الرئيسي لنقاشات أنتوني بلينكن مع الحلفاء والشركاء هو إيجاد سبيل لمنع المزيد من التصعيد"، مشيرًا إلى أن أمريكا لديها بعض "الأفكار الملموسة" ستبحثها مع الحلفاء والشركاء لمنع التصعيد في المنطقة.

كذلك قالت الخارجية الأمريكية: "نركز على كسر حلقة الضرب والضرب المضاد بين إسرائيل وحزب الله".

 

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الحرب فى لبنان الخارجية الأمريكية الغزو البري للبنان واشنطن حزب الله

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