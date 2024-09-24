أحمد سعد: اتسرق مني 30 قيراط ألماظ في إيطاليا (فيديو)
أحمد سعد، أكد المطرب أحمد سعد، تعرضه للسرقة في إيطاليا، موضحًا: "اتسرق مني شوية ألماظ اللي الناس قالوا ده لابس شبكة العروسة".
سرقة أحمد سعد في إيطاليا
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "٣٠ قيراط ألماظ اتسرقوا مني وبجد بقول عظيمة يامصر والأمن المصري برقبة أي أمن في أوروبا".
قصة أحمد سعد الفنان
وتابع أحمد سعد: "قالوا أحمد سعد لابس شبكة العروسة، أنا لو مش فنان عمري ما هيكون عندي سلسلة ألماظ ولا حاجات غالية أنا أبسط من كده بكتير، ولكن الناس دايما عايزة تشوف الفنان بشكل جديد".
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