بالأحضان، أحمد سعد يعود لطليقته في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

فاجأ النجم أحمد سعد الجمهور خلال حفله بالساحل الشمالي بعودته لطليقته علياء البسيوني وسط تصفيق حار من الجمهور.

عودة أحمد سعد لطليقته

وقال أحمد سعد خلال الحفل: "أنا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين، ومراتي بقت خطيبتي، إحنا كنا اتطلقنا بس قررنا إن إحنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تحضرها بالمرة وأنا وهي بنبتدي حياة جديدة وهعمل فرح في مراسي".

وقام أحمد سعد باحتضان طليقته السابقة، وخطيبته الحالية، وغنى لها "عليكي عيون".