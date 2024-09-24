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ثقافة وفنون

أحمد سعد لعمرو أديب: شفت حد خطب مراته؟ رونالدو وجورجينا مش أحسن مني (فيديو)

أحمد سعد وعلياء البسيوني،
أحمد سعد وعلياء البسيوني، فيتو

أحمد سعد وعلياء البسيوني، علق المطرب أحمد سعد على عودته إلى طليقته علياء البسيوني خلال حفله بالساحل الشمالي، وإعلانه عمل فترة خطوبة جديدة.

 

أحمد سعد يمازح عمرو أديب بعد خطوبته

ومازح أحمد سعد موجها حديثه لـ عمرو أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" بقناة "إم بي سي مصر": "عمرك شفت حد خطب مراته؟"، ليعلق الإعلامي:"هو حد يعمل كده يا راجل".

 

رسالة أحمد سعد من عودته لطليقته

وأوضح أحمد سعد: "كان نفسي أقول إن حياة الفنانين مش مشوهة وكنت عايز أوصل رسالة إن أي اتنين متخانقين يبعدوا عن كل الناس اللي حواليهم وأي حد بيوصلهم حاجة وحشة أو حلوة، وأعطيت لنفسي فرصة أنا وأم عيالي إننا نكلم بعض بدلًا ما حد ينقل عننا أي أخبار وننسى كل حاجة وحشة في فترة زعل أو عصبية ونرفزة ونبص على بعض بعين تانية فيها اعتبار لأولادنا".

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تجربة رونالدو وجورجينا

وعقب عمرو أديب: "يا أحمد انتوا وضعكم ايه دلوقتي هي خطيبتك ولا طليقتك ولا مراتك؟" ليرد أحمد سعد: "هو رونالدو وجورجينا مش أحسن مني بس هو الفرق بيني وبينهم إنه عايش معاها أنا مش عايش معاها، أنا وخطيبتي بيننا عيال وكسبت كل حاجة"، ليعلق الاعلامي: "شاطر يا واد لئيم يا واد.. مراتك صبورة وحمولة وليها الجنة".

فرح منتظر لأحمد سعد وعلياء البسيوني

وتابع أحمد سعد: "احنا هنتجوز بس هنعمل فرح كبير جدًّا وهنعزم فيه ولادنا ويلبسوا نفس الفستان وعلشان مينفعش ما يحضروش فرح أبوهم وأمهم وهتبقى مناسبة جميلة إن الولاد ينبسطوا معانا، وهجيب ناس تغني في الفرح، وهعزم كل اصحابي، ابني يلبس نفس بدلتي وبنتي تلبس نفس فستان مامته".


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أحمد سعد عمرو أديب رونالدو جوروجينا علياء البسيوني

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