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رسالة طمأنينة من شركة مياه الشرب الصحي لأهالي قنا

رسالة طمأنينة من
رسالة طمأنينة من شركة مياه الشرب الصحي لأهالي قنا، فيتو

كلفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، بحملة في كافة ربوع المحافظة لرفع عينات من مياه الشرب وتحليلها وقياس نسب الكلور بالمياه في الشبكات، والتأكد من وصول المياه بمعايير الجودة القياسية، عقب انتشار الإشاعات بمحافظة قنا.

وأكد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا يعملون وفق معايير الجودة في كافة المجالات سواء الجودة أو التشغيل والصيانة.


وأضاف أن الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جودة المياه المنتجة، وخاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين، متابعًا إن الشركة بها معامل لمياه الشرب والصرف الصحي حاصلة على الأيزو وعلى مستوى عالٍ جدًّا من الكفاءة الفنية من العاملين والأجهزة الخاصة بتحاليل مياه الشرب والصرف الصحي. 


وفي نفس السياق قالت الكيميائية حنان عبد الباقي مستشار رئيس مجلس الإدارة للجودة، بأن المعامل الفرعية قامت برفع عينات من المحطات والشبكات والمدارس والأماكن العامة وتم التأكد من جودة المياه المنتجة.

 

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