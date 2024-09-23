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حوادث

السيطرة على حريق الإنتاج الإعلامي، ومدير أمن المدينة لـ فيتو: ماس كهربائي السبب (فيديو)

سيطرة حريق الإنتاج
سيطرة حريق الإنتاج الاعلامي، فيتو

أكد اللواء أحمد أبو الفضل مدير أمن مدينة الإنتاج الإعلامي أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بالحي الشعبي.


وأوضح أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بسبب تحمص الخشب المبني به الاستديوهات الخارجية داخل الحي من أشعة الشمس لأنها  مبنية منذ فترة جعلها تحترق بشكل سريع.

وأكد اللواء أبو الفضل أن المعمل الجنائي يبدأ معاينته للحريق فور انتهاء أعمال الحماية المدنية للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق.
 

وقال إن الحريق وقع داخل الحي الشعبي علي مساحة فدانين، وتم  التهام  كافة محتويات المباني داخل الحي  ولم يمتد من الحي الشعبي للأحياء المحاورة  ونفي وجود أي إصابات أو امتداد الحريق خارج الحي الشعبي.


وأضاف اللواء في تصريح خاص لـ فيتو أن وزارة الداخلية دفعت بـ20 سيارة إطفاء نجحت في محاصرة النيران ومنعت امتدادها للاستوديوهات الأخرى من التصوير الخارجي والقنوات الفضائية 
وقال إن قوات الحماية المدنية تقوم الآن بعمليات تبريد. 

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