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بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص عمل في 15 جهة بالجهاز الإداري

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهرأغسطس 2024.

 

وانتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراء تعديلات تنظيمية في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

وانتهي الجهاز من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 18 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى من دراسة معدلات ومقررات وظيفية في 23 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات وظائف شاغرة وممولة ومطلوبة في  15 وحدة بالجهاز الإداري للدولة.

 

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