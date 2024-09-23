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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة القومية للسكك الحديدية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظائف قيادية.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تشمل رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (مركز إدارة الهيئة– القطاعات – المناطق) (بمنطقة القاهرة / بمنطقة وسط الدلتا / بالمنطقة الوسطى / بالمنطقة الجنوبية / للقطاعات)
مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب الإداري ومدير عام الإدارة العامة لسياسات الموارد البشرية.

وأشار الجهاز إلى أن الأوراق المطلوبة بيان الحالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير او بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية [مدتها ونوعها ومكانها] العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير) الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- عدد ( 6 ) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك

- مقترحات التطوير طبقًا للنموذج المرفق + إضافته على أسطوانة مدمجة CD.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي + صحيفة الحالة الجنائية + خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفى حكومي.

وتسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان على أن تكون من أصل و7 صور بمبنى محطة القاهرة - الدور الثاني – ميدان رمسيس على أن يتم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة وآخر موعد للتقديم 19 أكتوبر المقبل.

 

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