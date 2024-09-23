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رياضة

وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"

أشرف صبحي مع الأمين
أشرف صبحي مع الأمين العام للكاف، فيتو

التقى، مساء اليومً، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع فيرون اومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم  بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الرياضة يستقبل ممثل الكاف، فيتو

كاف يوافق على نقل مقره للعاصمة الإدارية

ونقل الامين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم" الكاف " لوزير الرياضة موافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الافريقي لكرة القدمً علي نقل مقر الاتحاد الي العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون القائمة بالفعل بين الدولة المصرية والاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ونوه وزير الشباب والرياضة على حرص  الحكومة المصرية على دعم والارتقاء بمنظومة  كرة القدم الأفريقية  على مستوى الأندية والمنتخبات بالقارة الإفريقية والتي باتت  بالفعل منتخباتها القومية منافسًا قويا لكبرى المنتخبات  العالمية نتيجة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "  والتي تجني ثمار جهودها المبذولة خلال الفترات الماضية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فيرون اومبا الاتحاد الافريقي لكرة القدم العاصمة الإدارية الجديدة كاف

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