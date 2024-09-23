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رياضة

بسبب مشروع الهدف، مفاوضات اتحاد الكرة مع ميكالي كادت أن تفشل

ميكالي مع مسئولي
ميكالي مع مسئولي اتحاد الكرة، فيتو

ميكالي، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري أن مفاوضات اتحاد الكرة مع البرازيلي روجيرو ميكالي لتولي تدريب منتخب الشباب مواليد 2005، كانت قريبة من الفشل، بعد أن عرض مسئولو الجبلاية على الخواجة أن تكون إقامته الدائمة بمصر في فندق اللاعبين داخل مشروع الهدف.

 

ميكالي يرفض الإقامة في مشروع الهدف

بمجرد أن عرض الثنائي خالد الدرندلي ومحمد بركات على الخواجة الإقامة بمشروع الهدف، غضب الخواجة كثيرا أثناء تحدثه للثنائي عبر تقنية “زووم”، وهو ما دفعه في نهاية الحديث إلى مطالبة مسئولي اتحاد الكرة لتسليمه بدل السكن في يده شهريا، وحدد 10 ألاف دولار شهريا، على أن يقوم هو باختيار السكن الملائم له.

 ورفض ميكالي أن يتولى مسئولى اتحاد الكرة إستئجار شقة له في أحد الأحياء القريبة من اتحاد الكرة، فيا رفض اتحاد الكرة أن يتحمل فاتورة إقامة الخواجة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ترشيدا للنفقات 

وعلمت فيتو أن الجلسة شهدت بعض الخلافات بين مسئولي اتحاد الكرة وكايو زيلر، واستدعت الجلسة التواصل مع ميكالي شخصيا عبر تقنية زووم، لإزالة بعض العقبات التي واكبت التفاوض بين الجانبين.

 

4 مساعدين أجانب في جهاز ميكالي

وتمسك ميكالي خلال تفاوضه مع الثنائي خالد الدرندلي ومحمد بركات، بوجود أربعة مساعدين أجانب ضمن جهازه الفني المعاون وهم مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى ومخطط أحمال ومحلل أداء. 

كما إتفق ميكالي مع مسئولي اتحاد الكرة على تخصيص راتب شهري بقيمة 25 ألف دولار لمساعديه الأربعة الأجانب.

وأصر ميكالي أن يحصل على 10 ألاف دولار كبدل سكن شهريًا على أن يقوم هو بالبحث عن السكن المناسب له بشكل شخصي بعيد عن اتحاد الكرة. 

ميكالي، فيتو

120 ألف دولار فاتورة ميكالي ومساعديه

فجر مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بإجمالي قيمة الفاتورة الشهرية للتعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005. 

وأكد المصدر لـ فيتو، أن إجمالي مرتبات الجهاز الفني لـمنتخب الشباب بقيادة ميكالي سيصل إلى 120 ألف دولار، حيث يحصل الخواجة على 85 ألف دولار، بالإضافة ل25 ألف دولار يحصل عليها مساعديه الأجانب وعددهم أربعة مساعدين، إلى جانب 10 آلاف دولار قيمة بدل السكن، بعد أن رفض الخواجة قيام اتحاد الكرة اختيار السكن المخصص له، وتمسك ميكالي بأن يقوم باستلام بدل السكن في يده مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دولار. 

اتحاد الكرة يعلن تنصيب ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 2005

وتوصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة  من وزارة الشباب والرياضة. 

جدير بالذكر أن منتخب سوريا كان عرض على البرازيلي ميكالي تولي تدريب المنتخب الأول مقابل 40 ألف دولار، إلا أن الخواجة رفض العرض بعدما أكد لهم أنه يتقاضى 70 ألف دولار مع منتخب مصر الأولمبي، وأنه في طريقه لزيادة راتبه الشهر حال تجديد تعاقده مع الاتحاد المصري

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ميكالي البرازيلي روجيرو ميكالي إتحاد الكرة المصرى منتخب الشباب مواليد 2005 مشروع الهدف محمد بركات

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