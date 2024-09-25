خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

لم تكن خولة بنت ثعلبة تدري أنها حين تذهب إلى رسول الله لشكوى زوجها ستكون أول زوجة تقوم بهذا الفعل كما أن خولة بنت ثعلبة ستكون أول امرأة في الإسلام تكشف طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها أوس بن الصامت، وأنه بسببها سوف يتغير تشريع جاهلي حرمه الإسلام وأقر تشريعا جديدا بسببها.

وفي هذا الإطار نكشف قصة خولة بنت ثعلبة، أول امرأة ينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين

خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن عوف، هي ليست صحابية عادية ولكنها امرأة حرة صاحبة نسب رفيع، وصفت بالمجادلِة، ونزل في حقها آيات تُتلى إلى قيام الساعة عرفت منذ صغرها بالفصاحة والبلاغة والجمال؛ تزوجت من ابن عمها الصحابى أوس بن الصامت وهو ممن شهد غزوتى بدر وأحد كما كان رفيقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فى أغلب غزواته.

أنجبت خولة من أوس ولدها الربيع بن أوس.

خولة بنت ثعلبة، أول امرأة ينزل فيها قرآنا يتلي

صفات خولة بنت ثعلبة

نموذجا للزوجة المسلمة المؤمنة البارة بزوجها، وكانت تحسن إليه وتحنو عليه وتجود عليه بالكثير من مالها ولا تدخر وسعا في إسعاده وإدخال السرور عليه ولا تقصر في حقه عليها، وكانت تحبه وتطيعه في غير معصية الله عز وجل على ما فيه من شدة في معاملتها في كثير من الأحيان. وقد كان لهذه الصحابية الجليلة شأن عظيم عند الله عز وجل وعند رسوله ﷺ وعند أصحابه المقربين رضي الله عنهم أجمعين.

مناقب خولة بنت ثعلبة

1- أسلمت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وزوجها أوس بن السميط شقيق الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما وآخا الرسول بينه وبين مرتد بن أبي مرتاد، وشهد مع الرسول كل الغزوات. ومنها بدر وأحد.



2- كانت خولة أول زوجة في الإسلام “يظهر” لها زوجها، والمظاهرة عندما قال لها زوجها: أنت مثل ظهر أمي.

3- كانت سببا في حكم شرعي مهم للغاية لكل النساء وكانت أول امرأة تجادل الرسول في زوجها.



4- سمعها السميع البصير بكل عباده وهي تشكو حالها إلى النبي الكريم ﷺ.



5- المرأة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات.

6- وصفت بالمجادلة لفصاحتها وحسن بيانها.





قصة خولة مع زوجها

روى أحمد وغيره عن خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَة رضي الله عنها قالت: (وَاللَّهِ فِيَّ وَفِي أَوْسِ بْنِ الصَامِتٍ أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة، قالت: كنتُ عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خُلُقُه وضجر، قالت: فدخل عليَّ يومًا فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت عليَّ كظهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليَّ، فإذا هو يريدني على نفسي، قالت: فقلت: كلا، والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليَّ وقد قلتَ ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه.

قالت: فواثبني، وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة! ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه،

قالت: فوالله ما برحت حتى نزل فيَّ القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سُرّي عنه، فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ عليَّ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (المجادلة: 1) إلى قوله: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (المجادلة:4)

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة، قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق، قال: فليصم شهرين متتابعين، قالت: فقلت: والله يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، قالت: قلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر، قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، قال: قد أصبتِ وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا، قالت: ففعلت).

قال ابن حجر بعد أن ذكر أن الحديث: "أخرجه أحمد وغيره، وهذا أصحّ ما ورد في قصّة المجادلة، وتسميتها".

وأخرج ابن حبان ـ وصححه الألباني ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تبارك الذي وسِعَ سمعُهُ كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفَى علَيَّ بعضه وهي تشتَكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أَكَل شَبابي، ونثرتُ له بَطني، حتَّى إذا كبُرَتْ سِنِّي، وانقطع ولَدي، ظاهرَ منِّي، اللَّهمَّ إنِّي أشكو إليك، فما برِحَتْ حتَّى نزل جِبرائيل بِهَؤلاءِ الآيات: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (المجادلة: 1).

موقفها مع عمر

عندما أصبح سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه أميرا للمؤمنين كانت خولة عجوزًا مسنة، وفى يوم مرت بأمير المؤمنين وهو راكب على دابته فاستوقفته وقالت له: "يا عمر لقد عهدتك وأنت تسمى عميرا فى سوق عكاظ ترعى الصبيان بعصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرًا أمير المؤمنين، فاتق الله فى الرعية واعلم أن من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن أيقن الحساب خاف العذاب"

فسمعها عمر وقد حنى رأسه مصغيا إليها وكان بجانبه مرافقه جارود العبدى وقال لها: أكثرت يا امرأة على أمير المؤمنين، فقال له عمر: دعها أما تعرفها.. فتلك هى المرأة التى سمعها الله من فوق سبع سموات، أفلا يسمعها عمر؟!"