مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (فيديو وصور)

مدينة الانتاج الاعلامي، وصل منذ قليل اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة وكافة الأجهزة التنفيذية والمحلية إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة علي حريق مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأصيب 5 أشخاص باختناق في حريق شب مساء اليوم الاثنين في مدينة الإنتاج الإعلامي وأسفر عن التهام محتويات التصوير الخارجي بالحي الشعبي والإسلامي والتهم ديكورات مسلسلي محمد رمضان وأحمد العوضي

ونشب الحريق في لوكيشن فيلم الحب كله و ومسلسل جودر ٢، وتقترب النيران من ستديوهات صدى البلد.

وكشف مصدر أن اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة يتابع تطورات الحريق موجهًا مساعده للحماية المدنية بسرعة السيطرة على النيران مع توالي التعزيزات بنحو 15 سيارة إطفاء ومعداتها الثقيلة من خزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

