ماجد المهندس يصل الدمام لإحياء حفل اليوم الوطني السعودي غدا (فيديو)
وصل المطرب العراقي ماجد المهندس إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل الغد هناك ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي.
ويأتي الحفل ضمن سلسلة الحفلات التي تشهدها المملكة هذه الأيام، احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ 94، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.
أحدث أغنيات ماجد المهندس
ومؤخرا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.
والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.
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