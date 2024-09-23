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رياضة

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل 1-1 مع مايوركا في الشوط الأول

فريق ريال بيتيس،
فريق ريال بيتيس، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة ريال بيتيس ضد مايوركا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإسباني. 

تقدم ريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق جيوفاني لو سيلسو، ثم تعادل دانييل رودريجيز لمايوركا في الدقيقة 8 

وشهدت الدقيقة 34 طرد لاعب ريال بيتيس جيوفاني لو سيلسو.

يدخل ريال بيتيس مباراة اليوم منتشيا بفوزَين متتاليَين على أرضه، أعاد َ بهما الأمور إلى نصابها عقب تعادلين وهزيمة، هذا وسيسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار ثالث يرفَع به رصيدَه إلى إحدى عشر نقاط، على حساب مايوركا الباحث هو الآخر عن فوزه الثاني خارج الديار والثالث هذا الموسم.

تشكيل ريال بيتيس ضد مايوركا

ويدخل فريق ريال بيتيس مباراته أمام مايوركا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: ريكاردو رودريجيز - ناتان - دييجو روينتي - هيكتور بيليرين مورونو

الوسط: مارك روكا - سيرجي ألتيميرا - جيوفاني لوسيلسو - عبد الصمد الزلزولي - إزيكييل أفيرا

الهجوم: فيتور روكي

فريق ريال مايوركا، فيتو

تشكيل مايوركا ضد ريال بيتيس

أما فريق ريال مايوركا فيدخل مباراته أمام ريال بيتيس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دومينيك جريف 

الدفاع: مارتين فالجنت - أنطونيو سانشيز - أنطونيو رايلو - جيه موجيكا

الوسط: سيرجي داردير - صمويل كوستا - عمر ماسكارل - داني رودريجيز - كايل لارين

الهجوم: روبرتو نافارو

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل ريال بيتيس مباراته أمام مايوركا وهو يحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة واحدة 

أما فريق مايوركا فيدخل المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط أيضا، ولكنه خاض 6 مباريات حيث فاز في إثنتين وتعادل في إثنتين وخسر مباراتين  

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