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خارج الحدود

اجتماع ثلاثي مشترك لوزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا

اجتماع ثلاثى لوزراء
اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والصومال واريتريا، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "أحمد مُعلم فقي" وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية و"عثمان صالح" وزير خارجية اريتريا في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الثلاثي المصري – الصومالي - الإريتري عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى، والإرادة السياسية لدى الدول الثلاثة على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية. 

وأضاف السفير خلاف أن وزراء خارجية مصر والصومال واريتريا أكدوا على مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاث من صلات أخوة وصداقة فضلًا عن تناغم في الرؤى والمواقف.

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مصر والصومال إريتريا إجتماع ثلاثى

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