وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجمهورية غينيا الاستوائية التعاون الثنائي (صور)
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "Simeón Oyono Esono Angue" وزير الدولة للخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية بنيويورك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث قدم الوزير التهنئة للوزيرالاكواتوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الشهر الماضي وتجديد الثقة فيه وإعادة تعيينه في منصبه متمنيًا له التوفيق.
عبر الوزيران عن الارتياح لمسار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتوافقا على مواصلة العمل على تفعيل مختلف أوجه آليات التعاون في شتى المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ولاسيما في مجالات الإسكان، والصحة، والأمن والدفاع، والبنية التحتية، والزراعة، والتجارة، والطاقة، وغيرها، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية ذات الصلة.
كما اتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بين البلدين في الموضوعات الإقليمية والدولية.
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