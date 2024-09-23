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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار بمنطقة الساحل

بدر عبد العاطي ووزير
بدر عبد العاطي ووزير خارجية مالى، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الأحد، مع وزير خارجية مالي "عبد الله ديوب"، بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.

استهلّ وزير الخارجية والهجرة اللقاء بتقديم التعازي لنظيره المالي على الهجوم الإرهابي الذي وقع في ١٧ سبتمبر واستهدف أكاديمية تدريب قوات الدرك وجزء من مطار باماكو، مؤكدًا تضامن مصر ووقوفها بجانب الشعب والحكومة المالية ودعمها لكافة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، مستعرضًا رؤية مصر الشاملة في التعامل مع التحديات التي تواجه دول المنطقة، ودعم جهود الحكومات الوطنية ومؤسسات الدولة، وبما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، وبسط سيطرتها على كافة أراضيها والتصدي للجماعات الإرهابية.

كما تم خلال اللقاء تناول مجالات التعاون الثنائي، وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن التطلع لعقد جولة مشاورات سياسية موسعة بين البلدين، ودفع مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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مالي مصر ومالى منطقة الساحل افريقيا

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