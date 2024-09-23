ارتفاع سعر الدولار بحركة تعاملات اليوم بالبنك المركزى (آخر تحديث)

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعات اليوم بنحو 13 قرشا بحركة التعاملات وذلك مقارنه بتعاملات امس الاحد في البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية.

وترصد “فيتو”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

البنك المركزى - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى، حوالي 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

بنك مصر - فيتو

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

البنك الاهلى - فيتو

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصرى حوالي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

البنك التجارى - فيتو

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

بنك قطر - فيتو

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

كريدى اجريكول - فيتو

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك كريدي أجريكول حوالي 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.

بنك الاسكندرية - فيتو

سعر الدولار في بنك بالإسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

بنك البركة - فيتو

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة حوالي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد - فيتو

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

البنك العربى الافريقي الدولى - فيتو

سعر الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك العربى الافريقى الدولى حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس - فيتو

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس حوالي 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الدولار الأمريكي؟ عملة الاحتياط الأساسية للدول

الدولار الأمريكي هو أقرب شيء لأن يكون عملة عالمية فهو طريقة الدفع المفضلة للمعاملات الدولية أكثر من أي عملة أخرى وهو عملة الاحتياط الأساسية للدول في شتى أنحاء العالم، ويعتمد المستثمرون على الدولار والأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة الأمريكية لتكون من بين أفضل سبل ادخار الثروة، سواءً في أوقات الرخاء أو الشدة.

يذكر أن الأصول المقومة بـ العملة الأمريكية وفيرة للغاية لدرجة أنها من بين أكثر الأصول "سيولةً" في العالم؛ ما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة.