كأس الملك السعودي، الطائي يفوز على الخليج بخماسية في غياب محمد شريف

فاز فريق الطائي على نظيره الخليج الذي يلعب له النجم المصري محمد شريف، بنتيجة 5-2 بعدالوصول لشوطين إضافيين في اللقاء الذي جمعهما الفريقين في إطار مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك (كأس خادم الحرمين الشريفين).

تقدم الطائي عن طريق اللاعب عبد الله السالم بالخطأ في مرماه بعد ما ارتطمت به رأسية ليندر تاوامبا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، وعزز الفريق تقدمه بهدف ثان عن طريق إبراهيم النخلي في الدقيقة 49، وعاد الخليج للمباراة وسجل هدفين عن طريق عبد الله السالم في الدقيقة 55 وكونستانتينوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وفي الأشواط الإضافية سجل الطائي 3 أهداف عن طريق كل من إبراهيما تاندايا وعبد العزيز فرج وتاوامبا.

تشكيل الخليج أمام الطائي

ويغيب محمد شريف مهاجم منتخب مصر عن صفوف فريق الخليج في مباراة الطائي وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

تشكيل الطائي أمام الخليج

فيما جاء تشكيل الطائي كالتالي:"

القناة الناقلة لمباراة الطائي ضد الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنقل أحداث مباراة الخليج والطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قناة “SSC1 HD”.

ولعب الطائي أربع مباريات في دوري يلو وفي رصيده أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، وبنفس النقاط الأربع للخليج، حيث لعب أيضًا أربع مباريات في دوري روشن، إذ كسب مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر مباراتين.

يُذكر أن الطائي خرج من نفس الدور في الموسم الماضي بعد خسارة مباراته أمام الفيصلي، بينما وصل الخليج إلى نصف النهائي بعد فوزه على العدالة وضمك وأبها، ليخسر من النصر في نصف النهائي.