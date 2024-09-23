الإثنين 23 سبتمبر 2024
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حوادث

بالأوراق والمستندات المطلوبة، إزاي تفحص وترخص عربيتك من غير ما تروح المرور

خدمات الوحدات المتنقلة،
خدمات الوحدات المتنقلة، فيتو

تُقدم وحدات المرور المتنقلة العديد من الخدمات منها إجراءات  ترخيص سيارات  النقل الخاصة بالشركات أو المصانع أو المدارس"، دون  التوجه إلى إدارات المرور.

وتلك الخدمة ضمن مجموعة خدمات أتاحتها وزارة الداخلية لتُمكن المواطن من استخراج رخصة القيادة أو تراخيص السيارة بكل سهولة.

ونقدم مجموعة الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص السيارات عبر سيارات المرور المتنقلة:

-اثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له (بطاقة الرقم القومى).

- ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل.

- وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات.

- نموذج 251 مرور

5 خدمات لوحدات المرور تتم عن طريق الواحدات المتنقلة:

- استخراج رخص التسيير.

- استخراج رخص القيادة.

- استخراج ملصق إلكتروني.

- فحص فنى آلي.

- مستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.

إجراءات طلب سيارة المرور المتنقلة

 - الدخول عبر بوابة مرور مصر، من هنا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- حجز الوحدات المتنقلة.

- الموافقة على الشروط.

- اختيار الوحدة المتنقلة.

- تحديد التاريخ.

- تحديد الموعد.

 

الأوراق المطلوبة

- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

- الرخصة الخاصة بالسيارة.

- البطاقة الشخصية (الرقم القومي).

- الدفع عن طريق بطاقة الدفع «فيزا».

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ترخيص سيارات إدارة المرور بوابة مرور مصر

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