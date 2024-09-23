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درجات الحرارة غدا الثلاثاء 24-9-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 24-9-2024

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الإثنين 23-9-2024

 

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 32

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 33

6 أكتوبر المحسوسة:  35

بنها: الصغرى 24 والعظمى  32

بنها المحسوسة: 34

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 29

العلمين الجديدة: المحسوسة: 32

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 32

سيوة: المحسوسة: 34

كاترين الصغرى 14 والعظمى 26

كاترين: المحسوسة: 38

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 30

بورسعيد: المحسوسة: 33

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الزقازيق: المحسوسة: 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  33

الإسماعيلية: المحسوسة:  35

السويس: الصغرى 23 والعظمى 32

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 33

الفيوم: المحسوسة: 35

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 33

بنى سويف: المحسوسة: 35

المنيا: الصغرى 21 والعظمى 34

المنيا: المحسوسة: 36

أسيوط الصغرى: 22 والعظمى 34

أسيوط: المحسوسة: 36

سوهاج الصغرى  23 والعظمى 35

سوهاج: المحسوسة: 37

الأقصر الصغرى 24  والعظمى 36

الأقصر: المحسوسة: 37

أسوان: الصغرى 26 والعظمى 38

أسوان: المحسوسة: 39 

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