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ثاني أيام الخريف، درجات الحرارة اليوم الإثنين 23-9-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23- 09- 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتتوقع سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، ثاني أيام فصل الخريف، طقس مائل للحرارة رطب ليلا، وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 درجات الحرارة الصغرى والعظمى 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 32

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 33

6 أكتوبر المحسوسة: 35

بنها: الصغرى 24 والعظمى 32

بنها المحسوسة: 34

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 29

الإسكندرية: المحسوسة: 32

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 29

العلمين الجديدة: المحسوسة: 22

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 28

مطروح: المحسوسة: 31

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 33

سيوة: المحسوسة: 35

كاترين: الصغرى 15 والعظمى 28

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد: الصغرى 26 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 33

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الزقازيق: المحسوسة: 33

الإسماعيلية: الصغرى 24 والعظمى  33

الإسماعيلية: المحسوسة: 35

السويس: الصغرى 24 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 35

شرم الشيخ: المحسوسة: 37

الغردقة: الصغرى 27 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 32

الفيوم: المحسوسة: 34

بنى سويف: الصغرى 22 والعظمى 33

بنى سويف: المحسوسة: 35

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 33

المنيا: المحسوسة: 35

أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 34

أسيوط: المحسوسة: 36

سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 34

سوهاج: المحسوسة: 36

الأقصر: الصغرى 26 والعظمى 36

الأقصر: المحسوسة: 37

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 37

أسوان: المحسوسة: 38 

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