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حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الإثنين 23-9-2024

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين طقسا شديد الحرارة نهارًا، لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 34 نهارًا  و25 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدًا 

كما أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الإثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 32

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 33

6 أكتوبر المحسوسة:  35

بنها: الصغرى 24 والعظمى  32

بنها المحسوسة: 34

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 29

الاسكندرية: المحسوسة: 32

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 29

العلمين الجديدة: المحسوسة: 22

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 28

مطروح: المحسوسة: 31

سيوة: الصغرى 23   والعظمى 33

سيوة: المحسوسة: 35

كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 33

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الزقازيق: المحسوسة: 33

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  33

الإسماعيلية: المحسوسة:  35

السويس: الصغرى 24 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 35

شرم الشيخ: المحسوسة: 37

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 32

الفيوم: المحسوسة: 34

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 33

بنى سويف: المحسوسة: 35

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 33

المنيا: المحسوسة: 35

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 34

أسيوط: المحسوسة: 36

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 34

سوهاج: المحسوسة: 36

الأقصر الصغرى 26  والعظمى 36

الأقصر: المحسوسة: 37

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 37

أسوان: المحسوسة: 38 

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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