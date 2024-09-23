12 سيارة إطفاء تشارك فى إخماد حريق مخزن بالحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي
تشارك 12 سيارة إطفاء فى عملية السيطرة على حريق نشب فى الحى الإسلامى بمدينة الإنتاج الإعلامى.
وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة اللهب المتصاعد ومنع خطر امتداده إلى أماكن أخرى والسيطرة على الحريق وجرى فصل التيار الكهربائى عن المنطقة.
وتجرى قوات الدفاع المدني الآن أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق فى مبنى خشبى مكون من طابقين بالحى الاسلامى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.