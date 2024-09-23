الإثنين 23 سبتمبر 2024
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حوادث

12 سيارة إطفاء تشارك فى إخماد حريق مخزن بالحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي

إخماد حريق مخزن بالحي
إخماد حريق مخزن بالحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامى

تشارك 12 سيارة إطفاء فى عملية السيطرة على حريق نشب فى الحى الإسلامى بمدينة الإنتاج الإعلامى.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة اللهب المتصاعد ومنع خطر امتداده إلى أماكن أخرى والسيطرة على الحريق وجرى فصل التيار الكهربائى عن المنطقة.

وتجرى قوات الدفاع المدني الآن أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق فى مبنى خشبى مكون من طابقين بالحى الاسلامى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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