استجابة فورية، محافظ الجيزة يتدخل لحل أزمات وشكاوى المواطنين

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمتابعة نتائج اللقاءات الأسبوعية التي عقدها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن مع المواطنين.

وشملت هذه اللقاءات عددًا من المناطق الحيوية بالمحافظة، مثل منشأة القناطر، وكرداسة، والصف، وأطفيح، والواحات البحرية، وأوسيم، وأبو النمرس، والحوامدية.

وأثبتت هذه اللقاءات فعاليتها في تسريع حل العديد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء في عدد من المناطق، كما تم استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتسليم شهادات البيانات للمواطنين.

وتم التعامل بحزم مع التعديات على الأراضي الزراعية والطرق العامة، حيث تم إغلاق جراج متعدٍ على الطريق العام في كرداسة، وإزالة إشغالات كافية في نفس المنطقة، بناء على شكاوى المواطنين.



حل مشكلات النظافة والصرف الصحي في الجيزة

وتم الرد على شكاوى المواطنين بشأن تراكم القمامة وانسداد شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل عاجل، كما تم فتح طريق مغلق في قرية ترسا بمركز أبو النمرس، بعد شكوى أحد المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أهمية هذه اللقاءات الدورية، مشيرًا إلى أنها تمثل قناة اتصال مباشرة بين المواطنين والجهاز التنفيذي، مما يساهم في حل المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.