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رياضة

قبل مواجهة العين الإماراتي ببطولة كأس إنتركونتيننتال، الأهلي يتفوق تاريخيا

فريق الاهلي، فيتو
فريق الاهلي، فيتو

ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة الصعبة بين  الأهلي والعين الإماراتي في إطار منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024، ستكون يوم 29 من شهر أكتوبر المقبل.

وتقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024 على ملعب «القاهرة الدولي» معقل المارد الأحمر، ضمن منافسات الدور الثاني.

وتأهل العين إلى هذا الدور جاء بعد فوز كبير ومميز حققه على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2 في المباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الدور الأول لكأس الإنتر كونتيننتال، هذا الانتصار العريض يؤكد جاهزية العين وقدرته على مواجهة الفرق الكبيرة.

أما الأهلي، فيدخل المباراة بأفضلية تاريخية واضحة في مواجهاته مع الأندية العربية الآسيوية ضمن بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض 4 مباريات أمام تلك الأندية وحقق الانتصار في 3 مواجهات، بينما تلقى خسارة وحيدة.

وسجل الأهلي 8 أهداف في تلك المباريات، واستقبلت شباكه هدفين فقط، مما يعكس قوة الفريق المصري وتفوقه الواضح.

آخر مواجهة للأهلي أمام الأندية العربية الآسيوية كانت ضد اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

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