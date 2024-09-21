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رياضة

موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة العين
موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

الإنتركونتيننتال، يستضيف العين الإماراتي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، غدا الأحد على استاد هزاع بن زايد، في افتتاحية النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية “الإنتركونتيننتال”.

موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة العين ضد أوكلاند سيتي غدا الأحد 22 سبتمبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد، معقل نادي العين ووسط جماهيره.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويخوض العين المباراة بصفته الفائز بدوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، ويقابله أوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا الموسم الماضي.

ويصعد الفائز من مباراة الغد، ليحل ضيفا في 29 أكتوبر 2024، على الأهلي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.


وإذا نجح العين في الصعود للقاء الأهلي، ستكون مباراتهما أول مباراة تجمع بين فريق إماراتي ومصري في بطولة رسمية قارية.

ولعب العين خلال الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، 5 مباريات، وحقق خلالها الفوز على كلباء (3-2) و(3-1)، في ذهاب وإياب ثمن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفاز على خورفكان (5-1) ثم تعادل مع البطائح (3-3) في دوري أدنوك.

وتعادل العين في ظهوره الأخير مع ضيفه السد القطري (1-1)، في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وتم تأجيل مباراته المحلية أمام كلباء بدوري أدنوك، إلى موعد لاحق بعدما كانت مقررة غدا الأحد، لظروف ارتباطه بلقاء الفريق النيوزيلندي.

ويفتقد العين أمام أوكلاند، العنصرين الدوليين المؤثرين خالد الهاشمي ويحيى نادر، ويغيب المدافع الهاشمي لتعرضه لكدمة أسفرت عن جرح في الركبة قبل مباراة السد، ويحتاج العلاج ابتعاده عن تدريبات الفريق الجماعية لأكثر من 10 أيام.

فيما يغيب نادر بعد تعرضه للإصابة أمام السد، وكشفت الأشعة المغناطيسية عن إصابته بشد في العضلة الضامة للقدم اليسرى، واحتياجه لفترة علاجية تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويتطلع العين إلى اجتياز أوكلاند، للاستمرار في المنافسة بالبطولة المشارك فيها أيضا، الأهلي المصري، باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، وريال مدريد بطل أوروبا، والمنتظر أن يخوض المباراة النهائية مباشرة.

من جانبه، يمتلك أوكلاند سيتي يمتلك خبرة دولية كبيرة تحصل عليها من المشاركة في كأس العالم للأندية، 12 مرة، ومنها 7 مرات على التوالي بداية من 2011 وحتى 2017، وكانت آخر مشاركة له في العام الماضي 2023.

وحقق أوكلاند سيتي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا بعد فوزه (4-0) على بيري التاهيتي في النهائي، ويطمح إلى التأهل للقاء بطل أفريقيا، حيث يجمعهما تاريخ تنافسي كبير في مونديال الأندية، الذي شهد فوز الأهلي (2-0) في نسخة 2006، و(3-0)، في كل من نسختي 2022 و2023.

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