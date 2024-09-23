محمد حسن وطارق سامي يديران لقاء باراجواي وافغانستان في دور ال16

مونديال الصالات، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تعيين الثنائى المصري محمد حسن وطارق سامي لإدارة لقاء باراجواي وأفغانستان، ضمن منافسات دور ال16 في كأس العالم لكرة الصالات المقامة حاليا بأوزباكستان

المصري محمد حسن حكم رئيسي وطارق سامي حكم ثاني والتونسي ايمن كمون حكم ثالث والمغربي خالد الهنيش حكم رابع والسلوفيني ديجان فيسلتش حكم ميقاتي.

موعد مباراة باراجواي وأفغانستان

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الأربعاء ٢٥ سبتمبر الجاري الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة علي ملعب الصالة المغطاة هومو ارينا طقشند.

وتعتبر مباراة باراجواي وأفغانستان من أهم مباريات البطولة وتحديدا من دور ال١٦.

الحكمين طارق سامي ومحمد حسن، فيتو

مشاركة الثنائى المصري في مباريات كأس العالم لكرة الصالات بأوزباكستان جاء بعد ادائهم المتميز والمردود الطيب خلال مسيرتهم التحكيمية الذي قدموه هي ليست المشاركة الأولى لهم في المونديال

محمد حسن ضمن أفضل 10 حكام في العالم

الفيفا صنف محمد حسن ضمن افضل عشره حكام الاوائل المصنفين الافضل في العالم لحكام كرة الصالات الذي اتفق عليه الجميع بأدائه وخبراته وقدراته الكبيرة.

طارق سامي وضع قدمه بقوة في اهتمامات الاتحاد الدولي الفيفا بعدما قدم اداءا لافتا في البطولات الأفريقية والعربية وسيكون امتدادا قويا لأفضل حكام العالم المصنفين والابرز والافضل في كرة الصالات