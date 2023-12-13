اختيار الحكمين محمد حسن وطارق سامي لإدارة مباريات مونديال الصالات بأوزبكستان

مونديال الصالات، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي "الفيفا" عن القائمة المبدئية لحكام كأس العالم لكرة الصالات "أوزباكستان" ووقع الاختيار للثنائى المصري، المونديالي محمد حسن وطارق سامي، ممثلين للتحكيم المصري في مونديال العالم بأوزبكستان.



موعد إقامة مونديال الصالات

وتقام البطولة بين الـ ١٤ من سبتمبر والسادس من أكتوبر ٢٠٢٤ المقبل بحضور ٢٤ منتخبا.



محمد حسن ضمن أفضل عشرة حكام

مونديال الصالات، الحكم محمد حسن اسم له تاريخ كبير في المحافل الدولية والأفريقية والعربية والبطولات المختلفة، حيث نجح الدولي المصري في وضع اسمه في مكانة طيبة بين حكام كرة الصالات ما جعله يحظى باهتمام الفيفا بعد مشاركته في المونديال قبل الماضي بكولومبيا ليشارك مجددا في مونديال ليتوانيا 2021 ليدير نهائي العالم بين البرتغال والأرجنتين،

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مونديال الصالات، وجدد الفيفا ثقته في محمد حسن ليشارك في مونديال أوزباكستان 2024 القادم، بجانب مشاركته المتميزة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين ليدير نهائى البطولة بين البرازيل وروسيا، كما شارك في كأس العالم للقارات 2019 بتايلاندا وأدار لقاء مباراة الدور قبل النهائى بين بوكا جونيور وبرشلونة، ليضع الفيفا محمد حسن ضمن أفضل عشرة حكام الاوائل المصنفين الافضل في العالم لحكام كرة الصالات.

محمد حسن وطارق سامي يشاركان بمونديال الأندية، فيتو

مشوار طارق سامي الدولي

مونديال الصالات، أما الحكم طارق سامي فهو فهو يظهر في ثاني بطولة دولية له مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بعدما قدم ادائًا لافتا وادائًا متميزا في مونديال ليتوانيا 2021 برفقة زميله محمد حسن، وشارك ايضا طارق سامي في بطولة افريقيا 2020 الماضية، وهو يعتبر من افضل حكام كرة الصالات ما سلط عليه اهتمام كبير من قبل لجنة الحكام بالفيفا بعد مستواه المتميز الذي قدمه في البطولات الدولية السابقة، ويتوقع أن يتواجد في نهائى العرس العالمي في نسخته القادمة.



معسكرات اليوم الواحد للحكام بالفروع

وواصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا إقامة معسكرات اليوم الواحد بكافة فروعها بالمحافظات من أجل تطوير أداء الحكام، ضمن البرنامج الذي انطلق فعالياته لتطوير والارتفاع بمستوى الحكام في مختلف المناطق الفرعية للحكام.

ويمثل لجنة الحكام الرئيسية في هذه المعسكرات أحمد أبو العلا عضو اللجنة الرئيسية "كمحاضر" بجانب محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية باللجنة الرئيسية.