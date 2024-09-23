الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية: لا نقبل أي تقصير في ملف التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة

اجتماع بمحافظة الدقهلية،
اجتماع بمحافظة الدقهلية، فيتو

 قال الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية:" لا نقبل أي تقصير في ملف التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة".


 وتابع نائب المحافظ واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة.  

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة، القائمة على أعمال التقنين، والتي تضم كلا من، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة ومدير منظومة استرداد أراضي الدولة ومدير إدارة الإيرادات ومدير إدارة حماية الأملاك ومدير إدارة المتغيرات المكانية والسادة نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وتم خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الملف على مستوى المحافظة

 

لا نقبل أي تقصير في ملف التقنين 

 وقال نائب محافظ الدقهلية:"إننا لا نقبل أي تقصير في هذا الملف مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة، موضحا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على استرداد حقوق الدولة"، مشيرا أن هناك تقييم لجميع الأجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف. 
 

تضافر جهود جميع الأجهزة المسؤولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات

ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة  تضافر جهود جميع الأجهزة المسؤولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محددة.

وكان الاجتماع قد استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفائها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.

كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ على أراض الدولة هذا إلى جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الإسراع في عملية التقنين حرصا على صالح المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وفقا للقانون، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

إحالة 150 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة (صور)

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 190 من قروض تشغيل شباب الخريجين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ كافة الاجراءات استرداد اراضي الدولة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اللواء محمد صلاح ابو كريشة رؤساء المراكز والمدن والأحياء واضعي اليد علي أملاك الدولة نائب محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

وزير الأوقاف لمحرري الملف الديني: الأزهر على رأس المؤسسات الدينية في مصر

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 182 شهيدا و727 مصابا

بعد تأكيد الإصابة بها في أسوان.. بكتيريا الإيكولاي تثير الجدل.. الأطباء: «تصيب الإنسان عن طريق الفم وتستوطن الأمعاء.. يجب الحذر من الأطعمة والمياه الملوثة».. ومتخصصون يكشفون طرق القضاء عليها

طبيب باطنة يكشف مضاعفات الإصابة ببكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى وأرخص عمرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية