قال الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية:" لا نقبل أي تقصير في ملف التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة".



وتابع نائب المحافظ واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة، القائمة على أعمال التقنين، والتي تضم كلا من، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة ومدير منظومة استرداد أراضي الدولة ومدير إدارة الإيرادات ومدير إدارة حماية الأملاك ومدير إدارة المتغيرات المكانية والسادة نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وتم خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الملف على مستوى المحافظة

لا نقبل أي تقصير في ملف التقنين

وقال نائب محافظ الدقهلية:"إننا لا نقبل أي تقصير في هذا الملف مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة، موضحا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على استرداد حقوق الدولة"، مشيرا أن هناك تقييم لجميع الأجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف.



تضافر جهود جميع الأجهزة المسؤولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات

ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة المسؤولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محددة.

وكان الاجتماع قد استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفائها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.

كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ على أراض الدولة هذا إلى جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الإسراع في عملية التقنين حرصا على صالح المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وفقا للقانون، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.