بشار الأسد يعلن تشكيل حكومة جديدة ويعين نائبا له

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما سمّى بموجبه وزراء حكومته الجديدة التي بات يرأسها محمد غازي الجلالي.

وبموجب المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، اليوم الاثنين، تم تعيين بسام صباغ خلفًا لفيصل المقداد في منصب وزير الخارجية والمغتربين. وكان صباغ يشغل منصب نائب وزير الخارجية وقبل ذلك كان مندوب سوريا في الأمم المتحدة.

تشكيل حكومة جديدة في سوريا

وأصدر الأسد مرسومًا بتسمية فيصل المقداد نائبًا لرئيس الجمهورية، مفوضا إياه بـ"متابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية".

وتم تعيين زياد غصن وزيرًا الإعلام خلفًا لبطرس حلاق. وغصن صحفي كتب خلال السنوات الماضية في وسائل إعلام محلية، وكان يهتم على نحو خاص بالتقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد.

وأبقى الأسد على محمد عبد الستار وزيرا للأوقاف، وعلى العماد علي محمود عباس وزيرًا للدفاع وعلى محمد خالد الرحمون في منصب وزير الداخلية لكنه غير وجوه وزارات أخرى مثل الصناعة التي ذهبت لمحمد سامر الخليل، والمالية التي أُسندت لرياض عبد الرؤوف.

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