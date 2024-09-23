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صحة ومرأة

طبيب باطنة يكشف مضاعفات الإصابة ببكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

بكتيريا الايكولاي
بكتيريا الايكولاي

 كشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى عن طبيعة بكتيريا “ الإيكولاي E - coli ” واصفا إياها بأنها الصديق الذي قد يتحول لعدو، وهي نوع من البكتيريا سلبية الجرام gram negative  تعيش في الجزء السفلي من الأمعاء.

سلالات بكتيريا الإيكولاي 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ " فيتو" أن بكتيريا الإيكولاي لها العديد من السلالات والأنماط المختلفة ولكن أكثرها شهرة هي O157:H7 وهي السلالة التي تسبب المرض.

وأكد  أن E. coli  غير ضارة ومفيدة في التوازن البيئي الميكروبي في الأمعاء مما يساعد في الهضم ومنع نمو أنواع أخري من البكتيريا الضارة إلا أن السلالات الخطيرة منها  O157:H7،  يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة منها:

١- الإسهال المصحوب بدم 

٢- متلازمة الحويصلات الدموية المتحللة وحتى الوفاة 

٣- تنتج  سموم قوية يمكن أن تُلحق ضررًا بالبطانة المعوية وتعطل الوظائف الطبيعية للجسم

بكتيريا الإيكولاي 


وأكد استشاري الباطنة أن بكتيريا الاشيريشيا كولاي E. coli  لها القدرة على العيش في بيئات مختلفة فهي قادرة على النمو هوائيا ولا هوائيا وهذا يمكنها من الانتشار بشكل واسع.

 

طرق العدوى ببكتيريا الإيكولاي 

واوضح انه تنتقل عدوى الـ E Coli عن طريق تناول أغذية أو مياه ملوثة بالبراز. 
كما يمكن أن  تنتقل عن طريق الاتصال المباشر من شخص لشخص ومن خلال الأسطح الملوثة وعدم غسل اليدين.

وأكد أن فترة الحضانة بين التعرض للبكتيريا وظهور الأعراض من 1 إلى 10 أيام، مع متوسط يتراوح من 3 إلى 4 أيام ولكن في بعض الحالات الخطيرة، مثل تسمم الغذاء بسلالة O157:H7

فترة حضانة المرض ببكتيريا الإيكولاي 

وأوضح أنه تكون فترة الحضانة أقصر تتراوح من يوم إلى 8 أيام فقط

وتتضمن أعراضها: 
- إسهال حاد، قد يكون دموي أو مخاطي
- ألم وتشنجات في البطن
- غثيان وقيء
- حمى خفيفة

 

وقد تتطور الأعراض إلى:
- إسهال شديد مصحوب بدم
- متلازمة الحويصلات الدموية المتحللة 
- فشل كلوي
- مضاعفات عصبية
والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وحتى الوفاة في بعض الحالات 
 

نصائح للوقاية من الإصابة ببكتيريا الإيكولاي 

ووجه نصائح للوقاية من الإصابة ببكتيريا الايكولاي منها:

١-تجنب تناول الطعام أو المياه في أماكن غير مضمون نظافتها 
٢- غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل وبعد تناول الطعام 
٣- طهو الطعام واللحوم بشكل كامل لقتل البكتيريا وفصل الأطعمه النيئة عن الأطعمة المطهية 
٤- استخدام مياه آمنة للشرب والطهي 

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٥- تجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو ملامسة الأسطح الملوثة قبل تطهيرها

 

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