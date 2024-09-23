وزيرا الصحة والإسكان يكشفان سر الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان.. بكتيريا الإيكولاي «المتهم الأول».. وانخفاض الإصابات خلال أسبوع (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك 5 حالات وفاة غير مرتبطة بالحالات التي ظهر عليها أعراض النزلات المعوية في محافظة أسوان، ولم يتأكد ارتباط الحالات بالحدث، ومنهم حالة وفاة خضعت لجميع الاختبارات الطبية وكانت سلبية لجميع أنواع الميكروبات، وهناك حالتان من خارج المنطقة، وهناك حالات كان لديها أمراض مزمنة.

وأكد وزير الصحة أن نتائج التحاليل التي تمت على المرضى بالنزلات المعوية أظهرت أنها عدوى بكتيرية قولونية "الإيكولاي" نتيجة شرب أو تناول أطعمة ملوثة بالصرف، مع وجود اختلافات في سلالات البكتيرية، ما أدى إلى اختلاف في حدة المرض بين المصابين، حيث إن بعض السلالات المتحورة أدت إلى أعراض شديدة لدى عدد من المواطنين خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة.

معدلات تردد الحالات

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "معدل تردد الحالات على المستشفيات في تراجع، وهناك فارق بين التردد على المستشفى أو الإقامة، ومتوسط التردد اليومي بين 18 – 19 حالة يوميا في كل محافظة أسوان وهذه معدلات عادية جدا في ظل الإصابة بمعدلات الإصابة بالنزلات المعوية".

وأوضح وزير الصحة أنه لم يعد هناك حالات تحتاج إلى عزل أو الحجز في المستشفى، وهذا يؤكد زيادة الوعي في محافظة أسوان وعند ظهور أي أعراض يجب على المواطن أن يذهب مبكرا إلى المستشفى ويحصل على العلاج، وهذا لم يحدث من البداية والحالات تتماثل للشفاء".

وأشار، إلى أنه تم حجز 168 من يوم 9 سبتمبر الجارى وخرج منهم 49 حالة بعد تحسنهم وبقى منهم 78 حالة فى القسم الداخلى بعد تماثلهم للشفاء، وجميع الحالات مستقرة، بينما يوجد 36 حالة فى العناية المركزة، منهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ويحتاجون لرعاية خاصة.

واستكمل وزير الصحة أن المستشفيات التى استقبلت الحالات من أول يوم حتى اليوم، هى مستشفى الصداقة التخصصى ومستشفى المسلة والمستشفى الجامعى ومستشفى دراو المركزى، وبدأ معدل تردد الحالات يقل.

كما نوه عن خلط المواطنين ما بين تردد الحالات والحالات التى تم حجزها وقال: "نحن نتحدث عن تردد الحالات بمعنى ان إجمالى الحالات التى مرت على المستشفى، أما حجز الحالات يعنى الحالات التى استلزم تواجدها بالمستشفى سواء بالقسم للداخلى أو العناية المركزة".

وقال إن ما حدث فى الفترة الأولى هو عدم دراية من المصابين، ولكن مع التعامل والتوعية بدأت الأمور تخف فى الإصابات بالنزلات المعوية، وأضاف: "لاحظنا انخفاض الأعداد فى يومين وأتوقع خفض الإصابات فى أسبوع لأن فترة حضانة الميكروب فى المعدة تأخذ من 3 إلى 5 أيام".

ولفت إلى أن محافظة أسوان فيها 5 مراكز وتضم 116 قرية وهى محافظة ليست صغيرة وتعداد سكانها يبلغ نحو مليون و450 ألف نسمة، وأعداد الإصابات فيها بسيط جدا ولكن لها كافة الرعاية والاهتمام.

وأوضح، أن الإجراءات التى تم اتباعها منذ اليوم الأول لتلقى الحالات كان يوم 17 سبتمبر من خلال تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائى والترصد البيئى بوزارة الصحة برئاسة الدكتور عمرو قنديل، والإدارة المركزية للشئون العلاجية والإدارة المركزية لشئون للرعاية العاجلة والحرجة، وتم التواصل مع وزير الإسكان ليتم تشكيل فريق عمل من الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأيضا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على أسباب النزلات المعوية.

وبالنسبة لما يتردد على منصات التواصل الاجتماعى من جهات مغرضة هدفها بث شائعات لا أساس لها من الصحة، فإن نسب الإشغال فى مستشفى الصداقة نحو 37 % للأقسام الداخلية وحوالى 60 إلى 65 % من أسرة الرعاية المركزة وهذه هى النسب المعتادة خلال هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف ان اللجان شكلت لجان فرعية لتقصى الحقائق وتم رصد منطقتين لهذه الحالات فى ابو الريش قبلى وبعض القرى المحيطة بمدينة دراو، وغير ذلك لا يوجد تردد على المستشفيات، وعملنا من خلال فريق العمل على عدة محاور، فيما يخص وزارة الصحة نظمنا 6 قوافل علاجية بأبو الريش و6 قوافل علاجية مماثلة بمنطقة دراو، مزودة بكل الفرق الطبية وتمركزت بجوار المنازل التى ظهرت فيها الحالات والتى أطلقوا عليها "اللغز" اى مرض فى الدنيا يحتاج إلى فحوصات وعلاج لتحديد نوع المرض، حتى أن النزلات المعوية لها أسباب فيروسية ولها أسباب بكتيرية والطفيليات، فلابد ان نتحدث بشكل علمى ودقيق لوجود الأدلة والبراهين العلمية وعملنا مناظرة لـ2179 فرد لسؤالهم عما يجرى.