السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن سبب إصابات اهالي اسوان بالنزلات المعوية نتيجة الإصابة بنوع من البكتيريا تسمى البكتيريا الإشريكية القولونية أو الايكولاي.

ما هي بكتيريا الايكولاي؟

وتستعرض فيتو في التقرير التالي ما هي بكتيريا الايكولاي وهي نوع من البكتيريا يعيش في أمعاء الإنسان والحيوان وتحدث الإصابة بهذا النوع من البكتيريا بسبب التلوث وتناول طعام أو مياه ملوثة بالبكتيريا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن معظم أنواع البكتيريا الإشريكية القولونية غير ضارة، ويوجد منها عدة سلالات خطيرة منها مثل الإشريكية القولونية O157:H7

ويسبب النوع الخطير منها تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.

وأكدت أن طرق العدوى ببكتريا الايكولاي هو الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، ويمكن التعافي منها في مدة قصيرة

أعراض الإصابة ببكتيريا الايكولاي

وتوجد عدد من الفئات الأكثر خطورة لحدوث مضاعفات منها الأطفال وكبار السن

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن أعراض الإصابة ببكتيريا الايكولاي والتي تبدأ بعد ثلاثة أو أربعة أيام من التعرض للبكتيريا تشمل:

١- الإسهال، ما بين بسيط والشديد او يختلط به الدم

٢- تقلصات بالمعدة

٣- غثيان وقيء

وشددت الصحة العالمية علي ضرورة الذهاب لأقرب مستشفي عند التعرض لهذه الأعراض بصورة شديدة.