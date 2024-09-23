كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

بعد إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عن السبب الحقيقي وراء الإصابات بالنزلات المعوية بين أهالي أسوان، وأنها بكتيريا الإيكولاي أو الأشريكية القولونية، تستعرض فيتو في التقرير التالى أهم التعليمات والنصائح للحماية من بكتيريا الإيكولاي.

نصائح للحماية من بكتيريا الإيكولاي

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من بكتيريا الإيكولاي منها:

1- غسل اليدين بشكل متكرِّر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.

٢-شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة.

٣- تناول الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب طعام الباعة المتجولين.

٤- غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها.

ما هي بكتيريا الإيكولاي

بكتيريا الإيكولاي

وبكتيريا الإيكولاي وهي نوع من البكتيريا يعيش في أمعاء الإنسان والحيوان وتحدث الإصابة بهذا النوع من البكتيريا بسبب التلوث وتناول طعام أو مياه ملوثة بالبكتيريا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن معظم أنواع البكتيريا الإشريكية القولونية غير ضارة، ويوجد منها عدة سلالات خطيرة منها مثل الإشريكية القولونية O157:H7

ويسبب النوع الخطير منها تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.

وأكدت أن طرق العدوى ببكتريا الايكولاي هو الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، ويمكن التعافي منها في مدة قصيرة

أعراض الإصابة ببكتيريا الإيكولاي

وتوجد عدد من الفئات الأكثر خطورة لحدوث مضاعفات منها الأطفال وكبار السن

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن أعراض الإصابة ببكتيريا الإيكولاي والتي تبدأ بعد ثلاثة أو أربعة أيام من التعرض للبكتيريا تشمل:

١- الإسهال، ما بين بسيط والشديد أو يختلط به الدم

٢- تقلصات بالمعدة

٣- غثيان وقيء

وشددت الصحة العالمية على ضرورة الذهاب لأقرب مستشفي عند التعرض لهذه الأعراض بصورة شديدة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عقد مؤتمرا صحفيا، في مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، للإعلان عن نتيحة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن الحالات المرضية في المحافظة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عقب تفقد عدد من مستشفيات المحافظة.

وفي بداية كلمته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات التردد على المستشفيات بلغ 480 حالة، كانت في معظمها حالات بسيطة، عدا 168 حالة احتاجت إلى دخول الأقسام الداخلية بالمستشفيات، بسبب تأخر توجهها للمستشفى، حيث خرج منهم 49 حالة وباقي 78 حالة يتماثلون للشفاء، إضافة إلى 36 حالة في العناية المركزة لكونهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن متوسط تردد الحالات على مستشفيات أسوان تراوح ما بين 18 و19 حالة على مستوى جميع مستشفيات المحافظة، وهو معدل منخفض مقارنة بحجم المحافظة وتعداد السكان فيها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب ومحافظة أسوان للوقوف على أسباب النزلات المعوية، متابعا أنه تم تنفيذ قوافل علاجية لمنطقتي أبو الريش ودراو مزودة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزير أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها، مشيرا إلى أن هناك نظام لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، إضافة إلى وجود منظومة معقدة للاطمئنان على صلاحية مياه الشرب في الظروف العادية.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميا الوضع في محافظة أسوان، والدولة لا تخفي أي شيء في تعاملها مع الحالات المرضية في أسوان، حيث تحدث رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، وتحدثت أنا في مؤتمر صحفي، وتم عمل 11 مداخلة تلفزيونية، وإصدار 23 بيانا صحفيا، إلى جانب نشر فيديوهات وإنفوجرافات للتوعية بالأزمة، مؤكدا أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ونسبة الإشغالات بمستشفيات أسوان حاليا حوالي 37%.

وأكد أن السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان بكتيريا تسمى «الإيكولاي» وهي عدوى بكتيرية قولونية، وتلك السلاسة من الميكروبات تنتقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، لافتا إلى أن الأعراض تتراوح من يوم لـ5 أيام، ويمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك ينصح بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية للوقاية من العدوى بالبكتيريا، مشددا على أن الأزمة ستنتهي بالكامل خلال 7 أيام.