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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي نظيره المولدوفي في نيويورك

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة المولدوفي، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع Mihai Popșoi نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي شهدته العلاقات المصرية المولدوفية خلال العامين الماضيين، مبديًا تطلع الجانب المصري إلى تفعيل مذكرات التعاون الموقعة بين البلدين، وزيادة حجم التجارة، وتسهيل حركة السياحة، وتعزيز الحوار السياسي في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الشكر للجانب المولدوفي على الدعم الذي قدمته السلطات في مولدوفا لإجلاء عبور الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا عبر الأراضي المولدوفية ثم إلى رومانيا في بداية الأزمة الأوكرانية. 

ورحب كذلك بالتعاون القائم بين البلدين في مجال بناء القدرات، مؤكدًا على استعداد مصر لتقديم مزيد من الدورات التدريبية وفقًا لاحتياجات الجانب المولدوفي.

وأكد أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والمولدوفي بهدف تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مشيرًا إلى منتدى الأعمال المصري المولدوفي الذي عُقدَ على هامش زيارة وزير الخارجية المولدوفي إلى مصر لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين، واستشراف الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجانبين، موضحًا تطلع الجانب المصري للبناء على مخرجات المنتدى من أجل العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض وزير الخارجية لنظيره المولدوفي محددات الموقف المصري من التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

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