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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع مدير عام العمليات بالبنك الدولي (صور)

اجتماع وزير الخارجية
اجتماع وزير الخارجية مع البنك الدولي، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع مدير عام العمليات بالبنك الدولي "أنا بيردي"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ثمن الدكتور بدر عبد العاطي والدكتورة رانيا المشاط الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ودعم الأخير للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، خاصة في تلك المرحلة المهمة من مسيرة التنمية الاقتصادية. 

وأشارا إلى تصاعد وتيرة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق وما تلقيه من أعباء على مسار التنمية في مصر، وأكدا ضرورة مواصلة التعاون المكثف بين مصر والبنك الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الحثيثة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الشامل بما يضع مصر على مسار مستدام من النمو الشامل.  

تم خلال اللقاء تناول دور البنك الدولي في تمويل المشروعات المائية العابرة للحدود، حيث رحب الوزير بتعزيز التعاون مع البنك في المشروعات التنموية بدول حوض النيل وفق لقواعد وآليات عمل البنك الدولي التي تتسق مع القانون الدولي.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى التقارير التي يعدها البنك الدولي حول الوضع في غزة، وقدم الدكتور بدر عبد العاطي شرحًا لجهود مصر الرامية إلى تحقيق وقف اطلاق النار في غزة، وضرورة نفاذ المساعدات الانسانية دون أي عوائق، مؤكدًا ضرورة عدم اتساع نطاق الصراع بما يجنب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف.

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البنك الدولي غزة مصر و البنك الدولى

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