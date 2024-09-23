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رياضة

أنشيلوتي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة مبابي أمام ألافيس غدا

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن موقف جود بيلينجهام، وداني كارفاخال، من المشاركة في مباراة ألافيس، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

‏وقال أنشيلوتي: ” بيلينجهام؟ لديه مشكلة في الكتف هي نفسها من العام الماضي. لقد تحسّن، على الرغم من أنه يجب أن يتمتع بالحماية، ليكون أكثر أمانًا. لكنه جاهز للعب غدًا “.

وأضاف: ” كارفاخال يحتاج إلى بضعة أيام أخرى من الراحة وسيكون متاحًا يوم الأحد أمام أتليتكو”.

وأشار إلى أنه قد يتم إراحة كيليان مبابي عن مواجهة غدا.

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني، غدا الثلاثاء، لاستضافة نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن مواجهات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

 

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، من أجل ملاحقة غريمه برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

والتقى ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في 38 مباراة بالدوري الإسباني، فاز خلالها الريال في 31 لقاء، وخسر 5 وتعادل الفريقان في مواجهتين.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 100 هدف بشباك ألافيس، بينما الأخير أحرز 26 هدفًا بمرمى المرينجي، ويعتبر كريم بنزيما هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 9 أهداف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يخسر أو يتعادل مع ألافيس في الدوري بآخر 5 مباريات، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين.

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