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رياضة

بيلينجهام يسب حكم لقاء ريال مدريد وإسبانيول

بيلينجهام،فيتو
بيلينجهام،فيتو

ريال مدريد ضد إسبانيول، وجه جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، سبابا إلى خوسيه لويس مونيرا مونتيرو، حكم مباراة الميرنجي وإسبانيول، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بدأ بيلينجهام مباراة الأمس، وهو يعاني من آلام في الكتف، لكنه واصل اللعب.

وفي الشوط الثاني، حدثت الواقعة المثيرة للجدل، عندما كان بيلينجهام يستحوذ على الكرة، وسقط على الأرض في صراع مع جراجيرا لاعب إسبانيول، لكن الحكم لم يحتسب خطأ.

بيلينجهام يحتج على حكم مباراة إسبانيول

هذا الأمر لم يعجب بيلينجهام، لذا احتج بوضوح على القرار أثناء سقوطه على الأرض، ما أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء.

وبعد أن نال البطاقة، ودون أن يراه الحكم، سب نجم ريال مدريد مونتيرو بالقول "أنت قطعة من القذارة".

ولم يسمع الحكم ما قاله بيلينجهام، وبالتالي لم يتم طرد اللاعب الإنجليزي.

يذكر أن إصابة الكتف مثلت كابوسا لبيلينجهام في الموسم الماضي، وأبعدته عن الفريق في فترات مهمة.

ورفع الريال رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الليجا التي يدافع عن لقبها، ليقلص الفارق مؤقتا مع المتصدر برشلونة صاحب الـ15 نقطة والذي يلعب مساء اليوم أمام فياريال على ملعب الأخير.

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